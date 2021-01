Le top des films de (l’étrange année) 2020

Une étrange année cinéma 2020 avec peu de visites dans les salles (snif), beaucoup de streaming, et surtout beaucoup de #kidsmovieeducation.

Toutefois, voici un top, dans une année qui manque clairement de chefs d’oeuvre, mais pas forcément de pépites.

Pour rappel: Top 2019, Top 2018, Top 2017, Top 2016, Top 2015, Top 2014, Top 2013, Top 2012, Top 2011, Top 2010, Top 2009, Top 2008, Top 2007 , Top en 2004-2005-2006

Les « pas encore vus en 2020 »

Le top 2020

Uncut gems: Adam Sandler est un génie. Et les Safdie brothers l’ont compris (tout comme P.T. Anderson en son temps). Quelle claque ce film !

Invisible Man: transformer ce classique en un thriller paranoïaque, quelle belle idée! Et puis Elisabeth Moss. Merde alors…

The Trial of the Chicago 7: Aaron Sorkin à la plume et à la caméra, Daniel Pemberton à la musique. Et un casting au top, dont particulièrement Sacha Baron Cohen, Frank Langella et Mark Rylance. Juste très bien.

Beastie Boys Story: Spike Jonze à la réalisation, pour un documentaire qui mélange stand-up et story-telling. C’est juste top.

Drunk: Festen en 1998, puis 14 années d’attente avant The Hunt (2012). Et voilà Drunk en 2020, après 8 années. Si Thomas Vinterberg continue d’accélérer, on le retrouvera dans notre top dans pas trop longtemps.

Mentions honorables

The platform: Ce n’est pas parfait, ca part en sucette sur la fin, mais qu’est ce que cela fait plaisir de voir un bon film de genre.

Jojo Rabbit: Je m’attendais à ce qu’il fusse en haut du top. Au final c’est pas mal du tout, mais … ca ne tient pas complètement la route. Mais bon, faut oser quand même 😉

Play: une belle merde pour certain, et moi j’ai adoré 😉

The Gentlemen: parce que Hugh et Matthew sont tooooooops, et que c’est super fun à regarder.

The Devil All the Time: parce que c’est pas du tout fun à regarder, mais que cette noirceur m’a prise par les tripes.

Dark Waters: c’est classique, c’est bien foutu, et c’était un des bons films de 2020.

1917: parce que c’est ouaw techniquement et plutôt sympa à regarder. Mais sinon … c’est quand même vachement moins bien que Dunkirk, pour prendre une comparaison récente.

Déceptions

Tenet: Nolan en met plein la vue et les oreilles, parce que j’ai quand même pris mon pied au cinéma. Mais sinon … Nolan perd le spectateur, et ca c’est pas très entertaining.

Mank: Gary est top, le travail sur le film (décor, son, image) est monstrueux. Mais sinon … le film est un peu long et chiant non? 😉

Et quelques petites pépites en série

The loudest voice: parce que c’est 10x mieux que Bombshell et que le gros Russel, quand il s’y met, c’est un putain d’acteur.

The last dance: dévoré, comme tous les fans de mon âge.

Antidisturbios: encore en cours … mais ouaw!