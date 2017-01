Le top des films 2016

Une année cinéma en demi-teinte. Pas de chef d’oeuvre, en tout cas de mon point de vue. Quelques très bons films et surtout de nombreux films plus mineurs mais originaux et fort recommandables.

Voici donc une liste d’une quarantaine de films pour occuper vos soirées d’hiver avant l’arrivée des films 2017, qui s’annonce comme une année très ambitieuse.

Les « pas encore vus »

Comme toujours une série de films que je n’ai pas eu l’opportunité de voir et qui auront peut-être leur place dans le classement. Je le mettrai à jour après coup.

Carol, Elser, 45 years, Brooklyn, Les innocentes, Tony Erdmann, Juste la fin du monde, Mal de pierres, Manchester by the sea, The Handmaiden, Vaiana

Le top 2016

1/ Sing Street, bande-annonce,

« La petite perle de 2016 … j’ai fondu 😉 »

2/ The Revenant, bande-annonce

« Voilà donc la première claque de 2016. Je pourrais même lui mettre un peu plus tellement il m’a impressionné. Une histoire simple certes, basé sur des faits réels, mais des acteurs ultra-investis, et un parti de mise en scène qui vous transporte au coeur de l’action. Pour ceux qui apprécient, ce sera vertigineux. Pour les autres, ce sera probablement un peu long et simpliste 😉 »

3/ Steve Jobs, bande-annonce

« Deuxième claque de l’année, le nouveau film de Danny Boyle, scénarisé par Aaron Sorkin, ou comment faire une biographie sur base de trois moments de la vie Steve Jobs, trois moments qui se déroulent avant la présentation de nouveau produit. Les dialogues de Sorkin claquent comme d’habitude, ca va vite , c’est intelligent. Fassbender, Winslet sont formidables. Et la réalisation de Danny Boyle fait moins dans le show que d’habitude, pour être plus précise. Le film est un four aux USA, à partir quelques nominations ultra-méritées par-ci par-là. Mais clairement, c’est une petite pépite. »

4/ Arrival, bande-annonce

« Dernière entrée dans le top. Le dernier très bon film de Villeneuve, en attendant son Bladerunner en 2017. Quel talent, quelless images … »

5/ Spotlight, bande-annonce

« Ce qui est épatant dans le cinéma américain, c’est justement ce genre de film. A côté de sortie audacieuse (Steve Jobs, The Revenant), ce cinéma arrive chaque à nous sortir des film de facture classique (un polar, un thriller et dans le cas présent une enquête journalistique), qu’on se dit merde, ils sont bons quand même. Spotlight, c’est cela. Basé sur des faits réels, le film déroule un casting parfait (particulièrement Mark Ruffalo, comme souvent d’ailleurs) et nous, … on pense à All the President’s Men, et on se dit qu’on manque de film comme cela chez nous ».

6/ The nice guys, bande-annonce

« J’ai un peu de difficultés à comprendre que ce film drôlissime soit absent de tous les tops 2016 … mais soit, moi je le recommande vivement »

7/ 10 Cloverfield Lane, bande-annonce

8/ Eye in the sky, bande-annonce

9/ Don’t breathe, bande-annonce

10/ Midnight Special, bande-annonce

11/ Captain Fantastic, bande-annonce

12/ War dogs, bande-annonce

13/ Room, bande-annonce, « Difficile de parler du film sans déflorer l'intrigue. Grand film? Non bon film, mais grandes interprétations à la fois de Brie Larson et surtout de la petite fille du petit garçon. »

14/ Green Room, bande-annonce

15/ Hunt for Wilderpeople, bande-annonce

16/ Les premiers, les derniers, bande-annonce

17/ Deadpool, bande-annonce

18/ Kubo and the Two Strings, bande-annonce

19/ Eddie the Eagle, bande-annonce

20/ Elle, bande-annonce

Mentions honorables

Triple 9, bande-annonce

Rogue One, bande-annonce

Prejudice, bande-annonce

The Jungle book, bande-annonce

The hateful eight, bande-annonce

Busanhaeng, bande-annonce

Deepwater Horizon, bande-annonce

Hell or High Water, bande-annonce

Les chevaliers blancs, bande-annonce

High Rise, bande-annonce

Merci Patron, bande-annonce

Legend, bande-annonce

Bolgen, bande-annonce

The invitation, bande-annonce

99 Homes, bande-annonce

Cop Car, bande-annonce

Grimsby, bande-annonce

Hacksaw ridge, bande-annonce

Hush, bande-annonce

Belgica, bande-annonce

Time Lapse, bande-annonce

Victoria, bande-annonce

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, bande-annonce