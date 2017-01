Top 10 des films en 2009

C’est l’heure des classements sur tous les sites, dans toutes les revues.

Comme vous le savez, le cinéma est une de mes passions, alors c’est parti pour mon top des films en 2009

En 2009, j’aurai vu 125 films, quasiment comme l’année dernière.

Avant de donner le top, prenons quelques précautions, et citons quelques films que je n’ai pas encore eu l’occasion de voir, et pour lesquels j’ai eu de bons échos: Le Ruban Blanc de Haneke, Welcome de Lioret, The Road de Hillcoat, The Chaser de Hong-jin Na.

Voici mon top des 10 films à voir en 2009

1. Un prophète

2. The Curious Case of Benjamin Button

3. Rachel Getting Married

4. Inglourious Basterds

5. Up in the Air

6. State of play

7. Revolutionary Road





8. The Reader





9. The Hurtlocker





10. Red Cliff





Et puis, voici quelques autres films de 2009 dont il faut certainement parler.

Le film le plus inclassable

Funny People de Judd Apatow, drôle et émouvant, Adam Sandler parfait, j’ai hésité à le mettre dans mon top 10. A voir!

Le petit film sympa dont on aurait dû plus parler?

AdventureLand de Greg Mottola, petit film, belle réussite, … personne ne l’a vu et pourtant …

Les films les plus drôles?

I love you, Man de John Hamburg, je ne sais pas pourquoi, j’ai adoré. Paul Rudd et Jason Segel forment un duo formidable.

Zack and Miri Make a Porno de Kevin Smith, pour certaines scènes et surtout dialogues drôllissimes

The Hangover de Todd Philips, … faut-il réellement encore en parler?

Les films les plus funs?

Zombieland de Ruben Fleischer, pour Woody et pour Bill

District 9 de Neill Blomkamp, même s’il perd sur la longueur, c’est une belle réussite.

Le film le plus débile (et drôle à la fois d’ailleurs)?

Død snø aka Dead Snow de Tommy Wirkola, un film suédois avec des zombies nazis dans la neige, ca c’est du pitch.

Le film d’horreur le plus sympa?

Drag me to hell, quel bonheur de revoir Sam Raimi partir dans ses délires.

La révolution technologique?

Et puis, il faut que je dise un mot sur Avatar quand même. Je me suis un peu forcé à ne pas le mettre dans mon top 10, alors que j’ai vraiment apprécié. Je pense toutefois que j’ai plus apprécié l’expérience, le résultat du travail de création de Pandora, de ses habitants, que le film dans son ensemble. En y repensant deux jours après l’avoir vu, je me suis demandé si Cameron avait dû sortir une version courte (2h30) de son film? Je trouve que le film aurait gagner en intérêt s’il y avait plus de scènes dans la base des Marines. Plus d’explications sur la société d’extraction, plus de scènes aussi sur l’armée, dont les appareils et machines sont un plaisir à découvrir en 3D pour les amateurs de SF. Finalement, on a l’impression qu’il ne reste que les passages obligés de l’histoire, et qu’on aurait pu en tirer encore plus. Mais je ne dois pas bouder mon plaisir, j’attendais le film depuis des lustres, et j’ai pris mon pied!

Rattrapage 2008

Enfin, voici également les séances de rattrapage de 2008 et avant, quelques films que je conseille vivement: Pour elle de Fred Cavayé, Joheunnom nabbeunnom isanghannom aka The Good, the Bad, the Weird de Ji-Woon Kim, Die Welle de Dennis Gansel, Two Lovers de James Gray, Le premier jour du reste de ta vie de Rémi Bezançon, Deux jours à tuer de Jean Becker.

Et les Serie TV



Pour finir, un petit mot sur les séries TV démarrées en 2009. Cette année, il n’y a pas photo, le top, c’est Braquo. De loin le plus prenant, bien foutu, bien joué, qu’on ait pu voir à la télé depuis pas mal de temps. A côté de Braquo, les autres séries paraissent bien légères. Le nouveau « V » est sympa, tout comme « The Vampire Diaries » est gentillet, alors que Flash Forward semble se prendre les pieds dans le tapis d’une histoire qui avance sans avancer. Il n’y a pas photo donc, vivement la suite de Braquo …