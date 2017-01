Top 10 des films en 2010

C’est l’heure des classements sur tous les sites, dans toutes les revues.

Comme vous le savez, le cinéma est une de mes passions, alors c’est parti pour mon top des films en 2010

En 2010, j’aurai vu une centaine films, certainement moins que l’année précédente en tout cas. Plus de travail ou plus de temps en famille? Je ne sais pas. En tout cas l’année 2010, est un bon cru, mais pas exceptionnel. Cela manque de chef d’oeuvre, c’est plutôt une année de films sympathiques.

Pour rappel, voici le top en 2009, le top en 2008, le top en 2007 (année étrange) et un top combiné 2004-2005-2006 (là, il y a du lourd)

Avant de donner le top, prenons des précautions, et citons quelques films que je n’ai pas encore eu l’occasion de voir, et pour lesquels j’ai eu de bons échos: Les petits mouchoirs de Canet, Fair Game de Doug Liman avec le grand Sean, Ajami que je n’arrive pas à me décider à regarder, A bout portant de Fred Cavayé qui sort à peine, Des hommes et des dieux dont j’attends le DVD, Biutiful d’Inarritu bien que les avis soient mitigés , Buried la petite pépite de l’année?, le dernier Harry Potter avec une série qui tend à s’améliorer à chaque épisode, L’homme qui voulait vivre sa vie avec le grand Duris, et enfin Enter the void du génial Gaspard Noé. A noter que j’avais déjà mis Up in the air dans le top 2009



Donc voici mon top des 10 films à voir en 2010

1/ Inception

C’est un peu étonnant. C’est juste qu’en 2010, le film divertissant-intelligent de Nolan, qui donne de nouvelles lettres de noblesse aux blockbusters estivaux depuis quelques années, est simplement le vainqueur par défaut. Ce n’est pas un chef d’oeuvre, mais c’est tellement bien foutu, qu’il le mérite. Vous savez quoi? Nolan est un des rares réalisateurs actuels à n’avoir fait que de bons films. Ca, c’est chic.

2/ How to train your Dragon

Une surprise, encore. Un dessin-animé qui truste la deuxième place, et pas un Pixar! Le dessin-animé de Dreamworks est un petite pépite d’aventure. C’est fun, c’est drôle et c’est émouvant. Tout cela avec des dragons et une bande-son bien foutue (à écouter ici par exemple). J’ai adoré!













Le film de Fincher aura probablement plusieurs Oscars, tout comme il risque bien d’être premier dans une série de Top 10 annuel. Grand film, ultra-maîtrisé, je n’irais pas jusqu’à le classer en première position. David Fincher aussi, fait partie des réalisateurs qui font un sans faute (si, je vous jure, son Alien est génial aussi).









4/ I’m still here

Hé oui, je vais encenser le film que nombre de personnes ont détesté. Pas parce que je dis toujours l’inverse des autres (quoique …) mais surtout parce que je reste très impressionné par le concept, par le risque que Casey Affleck et surtout Joaquin Phoenix ont pris, que ce soit avec leurs proches, avec le public, et encore plus avec les agents et le petit monde hollywoodien. Je parle de la performance de Nicolas Cage dans Bad Lieutenant un peu plus bas, mais celle-ci, c’est juste la performance du siècle, car elle aura duré presque 2 ans!

5/ Toy Story 3

Cela ne demande pas plus de commentaires: quand Woody et Buzz sont de retour, Pixar rentre facilement dans le top 10 annuel. Et de deux dessins-animés dans le Top 10. Incroyable!

6/ Kick Ass

Premier adaptation de Comic-Book du top 10, Kick Ass porte bien son nom. C’est offensif, excitant et en partie anarchique. On y découvre un des acteurs de l’année 2010, Aaron Johnson, présent également dans Chatroom. Un film fait hors studio, par le réalisateur de Layer Cake et ancien producteur de Guy Ritchie. Quand je pense que ce réalisateur va réaliser le prochain X-Men. Peut-être une bonne nouvelle? En tout cas, il devrait y avoir un second Kick-Ass, qui je parie, ne sera plus dans le top 10.

7/ Scott Pilgrim vs the World

Quand le réalisateur de Shaun of the dead s’attaque au Comic de Bryan Lee O’Malley, Scott Pilgrim, le petit monde du cinéma frémit. Au final, le film s’est pris une claque au box-office, et moi je me suis pris une grosse claque au cinéma, positive celle-là. Avec Kick Ass et Scott Pilgrim, les adaptations de Comic ont atteint une liberté étonnante. Ca fait plaisir. Et puis visuellement, c’est éblouissant.

8/ Shutter Island Scorsese adapte Dennis Lehane, un scénario tortueux, et un casting exceptionnel. C’est tortueux, froid. Ah oui tiens, deuxième film de Di Caprio dans mon top 10, voilà qui va faire plaisir à quelq’un que je connais. Une adaptation qui se différencie par la dernière phrase du film: « Is it better to live as a monster, or die as a good man ? »



9/ The Town Ben Affeck derrière la caméra pour la seconde fois, pour réaliser une sorte de sous-Heat. On est loin du chef d’oeuvre de Michael Mann, c’est vrai, mais je me vois mal ne pas conseiller ce film qui est une belle réussite sur l’année 2010. John Hamm de Mad Men y est fantastique en agent du FBI. 10/ The Ghost writer J’aurais pu le mettre plus haut dans le classement, mais je trouve que, fermer la porte du classement, le met finalement en avant. Polanski sort un film hautement maîrisé, qui possède une sorte de classicisme oublié. C’est juste passionnant.













Et puis, voici quelques autres films de 2010 dont il faut certainement parler.

Le « petit » film dont on aurait dû plus parler?

City Island, une famille dysfonctionnelle et un peu spéciale. Une petite pépite qui est passé au travers des critiques et du box-office, dommage.

The Joneses, qui pourrait croire que Demi Moore et David Duchovny tourneraient ensemble dans un film qui vaut la peine d’être vu. Un pitch génial, pour un film qui perd malheureusement nettement en puissance avec une fin assez exécrable. Dommage, mais c’est fun pendant 45 minutes, très fun. Et puis il y a une bonne bande son, avec My Radio.

Chatroom, le film de Nakata n’est pas complètement réussi, mais il est original dans son approche. A voir.

Le film le plus sympathique dont on a beaucoup parlé

L’arnacoeur, ca devait être super sympa, les critiques étaient super sympas, et au final, le film est super sympa. Belle réussite!

La prestation la plus délirante de l’année

Nicolas Cage dans Bad Lieutenant, où comment vous retrouver propulsé dans le passé, à l’époque de Wild at heart. Nicolas Cage est un grand acteur, c’est juste qu’il ne l’est qu’une fois tous les 5 ans …

Les films les plus drôles?

Aucune idée … y a-t-il eu une vraie bonne comédie à pleurer de rire en 2010?

Les films les plus funs?

Ils sont tous les deux déjà dans mon top 10, et clairement, c’est avec ces deux-là que je me suis le plus dit: le cinéma, ca peut-être fun et original, même en 2010: Kick Ass & Scott Pilgrim.

Le film le plus débile (et drôle à la fois)



Hot Tub Time Machine, John Cusack et ses trois potes retournent dans les années 80 via un jacuzzi à remonter le temps. Si, je vous jure, c’est le pitch et c’est fun à souhait.

Le film d’horreur le plus sympa?

J’ai bien aimé les quatre films ci-dessous, pour des raisons assez différentes

Splice, la belle surprise (?) de Natali. Il aurait pû être dans le top 10 celui-ci.

Carriers, je n’en attendais rien, et j’ai plutôt bien aimé.

Frozen, je sais, je sais, ce film n’a rien de fantastique, mais voilà, les histoires de ski et de télésièges qui tournent mal, c’est mon petit plaisir 😉

Piranha, la version 2010 est délirante et sans complexe. Ca me rappelle le bon vieux temps des films d’horreur sur RTL le vendredi soir.

Le film le plus nul?

J’ai bien envie de dire Camping 2, qui était vraiment pathétique ou encore The last airbender, parce que je suis tellement déçu de voir Shyamalan, l’auteur de Unbreakable et de The Village, faire un film aussi nul.

Le petit buzz qui n’en était pas un?

Monsters, le renouveau du film de scienc-fiction, de monstres, et un gros pétard mouillé. Je me suis fait ch.. grave.

Les déceptions

Machete, Predators, Alice in wonderland, Invictus, Mr. Nobody, The lovely bones, Adèle Blanc-Sec, un paquet de réalisateurs dont j’attendais beaucoup plus. Parfois trop ambitieux, parfois pas assez.

Et voilà qui finit mon année 2010 … vivement 2011, qui commencera en fanfare, avec les sorties en début d’année de tous les films sortis aux US fin 2010, prêts pour les Oscars.