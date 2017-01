Les 20 films à voir des trois dernières années (2004-2005-2006)

Je suis un cinéphile, un fou de cinéma, et depuis le début du blog, il n’y a qu’un post sur le sujet. Honte sur moi. Faisons donc honneur au 7ème art ce soir.

Voici une liste, un top si on veut, des films sortis ces trois dernières années et qui valent plus que la peine d’être vus. Elle se base librement sur les tops annuels de Roulive.com, vous savez, le site qu’il est bien pour le cinéma.

Bien évidemment, vous trouverez que certains ne devraient pas être dans liste et que d’autres manquent. Donc, vous êtes invités, tu es invité, à compléter la liste en commentant le post.

Kill Bill I Kill Bill II de Quentin Tarantino

« La mise en scène de Tarantino est somptueuse (chaque plan est tout simplement parfait), la musique vertigineuse, les acteurs parfaitement castés »

« Toute la frénésie jubilatoire du premier volume, laisse place ici aux personnages, à leur histoire, racontée, dialoguée, et mise en images de manière époustouflante par un réalisateur qui confirme une fois de plus qu’il est bien un génie du cinéma »

War of the Worlds de Steven Spielberg

« toute la maestria visuelle de Spielberg est présente […] Voir et revoir ce plan séquence sur l’autoroute, voir et revoir la scène complète dans les caves de la maison de Tim Robbins. Voir et revoir cette scène où la voiture traverse la foule. »

« Vous passerez de toutes façons un bon moment de cinéma et si vous allez plus loin, vous vous rendrez compte que Spielberg est aujourd’hui encore plus qu’avant un véritable monument de cinéma »

Mystic River de Clint Eastwood

« Le thème de la vengeance mène le film, avec un sommet atteint lors d’un final dramatique au possible, faisant poser des question sur le malfondé de la vengeance personnelle expéditive, la protection de la famille et les racines d’un passé dont on ne peut que difficilement se défaire. «





La Meglio Gioventu de Marco Tullio Giordana

« Un pur moment de bonheur… A voir absolument »







The Aviator de Martin Scorsese

« The Aviator est en soi un énorme moment de cinéma, avec son histoire de géant mirobolant dans sa grandeur et dans sa décadence, avec sa mise en scène majestueuse, ses effets spéciaux impressionants, et son acteur principal totalement investi »







Batman Begins de Christopher Nolan

« Les scènes de dialogues entre Bruce et Alfred font partie de ces moments rares que peu de réalisateurs arrivent à rendre crédible dans un blockbuster estival »

« Cela fait longtemps que je ne suis pas sorti d’une salle en voulant revoir le film, parce qu’il est à la fois riche et divertissant »

Munich de Steven Spielberg

« Spielberg est une des plus grands raconteurs d’histoire du cinéma. Talent, intelligence et maestria sont utilisés à merveille »







Crash de Paul Haggis

« Grand film d’un déjà grand scénariste et peut-être futur grand réalisateur. Allez voir Crash, tout simplement parce que c’est un des tous meilleurs films de l’année. »











Open Range de Kevin Costner

« Monsieur Costner revient en force, avec une histoire simple et forte, admirablement mise en scène et bénéficiant de deux acteurs à leur top en la personne de Duval et de Costner »









De battre mon coeur s’est arrêté de Jacques Audiard

« Plus Jacques Audiard filme, plus cela semble lui semble facile de faire des films difficiles et somptueux »

« C’est filmé à l’épaule, de très près, on sent presque le sang et la sueur, mais aussi la dextérité et la grâce des doigts »







Million Dollar Baby de Clint Eastwood

« Tout Eastwood est là. L’intelligence, l’humour, des plans magnifiques, d’excellentes acteurs dans des rôles plein d’humanité, de faiblesses et d’anciennes réussites »









Sin City de Robert Rodriguez et Frank Miller

« Après avoir vu Sin City, il faut encore trouver un moyen de vous en parler. Commençons donc par dire que Sin City a des couilles (oui, je me rends compte que j’aurais pû commencer autrement, mais finalement le terme est assez bien choisi pour le film et pour certains de ces personnages couillus ou dé-couillus). »







Lost in Translation de Sofia Coppola

« On est d’ailleurs pas loin du bijou […] Dans son cinéma, Coppola (parce que si elle continue, elle aura vite fait de faire oublier son père plus occupé à faire des procès, et du vin) atteint un étonnant mélange de jeunesse et de sagesse. Traitement jeune d’une histoire au fond sage (dans le sens sagesse du terme, bien entendu), pourrait-on dire. »





Adaptation de Spike Jonze

« Par bien des aspects, Adaptation est probablement le film le plus intelligent scénaristiquement de ces dernières années »











A history of violence de David Cronenberg

« ce film est bien le film d’un artiste. Un artisite qui part d’un scénario simple, et d’une première demi-heure d’exposition pour vous emporter dans une spirale d’étonnements qui vous tiendra jusqu’à la fin du film, paisible, et qui se referme presque sur lui-même »









Infernal Affairs de Andrew Lau et Alan Mak

« Acteurs parfaits, réalisation clean avec jolies longues focales et pas trop d’effets, scénario simple, mais tellement bien mené. Infernal Affairs est efficace, et devient du jour au lendemain une référence dans le polar »









Syriana de Stephen Gaghan

« Son film est mature et intelligent. »

« Chaque scène est comme vivante et prise en cours. On passe d’un personnage à l’autre, d’un sujet à l’autre, on arrive parfois en milieu de conversation. Complexe comme son sujet et brillant. »





Mysterious SKin de Gregg Araki

« un film bouleversant, intense, pathétique, cruel, terrible. »











Garden State de Zach Braff

« Un petit film comme on les adore. »











Blueberry de Jan Kounen

« La mise en scène, les cadrages, le montage de Blueberry sont magnifiques. La photo (Tetsuo Nagata) de Blueberry est merveilleuse. La musique de Blueberry est magique. »

« Ensuite, il y a le concept même du film: l’expérience de cinéma. Oui, car Blueberry fait partie de ces rares films qui touchent plus à l’expérience qu’au réel divertissement. »