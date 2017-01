Top 10 des films 2008

Comme d’habitude, à la fin de l’année, c’est l’heure des bilans. Pour bien faire, j’aurais voulu parler de cinéma, de musique, de boulot, de famille. Alors, je commence par le cinéma, et pour le reste, on verra en Janvier.

En 2008, j’aurai vu 123 films. C’est pas mal, mais quand même beaucoup moins qu’auparavant. Sur ceux-là, voici mon top des films de l’année 2008. Ceux que je conseillerais vivement de louer ou d’acheter en DVD/Blu -Ray.

D’abord les 5 grands films, rien à redire là-dessus.





Into the wild, de Sean Penn



There will be blood, de P.T. Anderson



Slumdog Millionnaire, de Danny Boyle



The Dark Knight, de Christopher Nolan



Wall-E, de Andrew Stanton

Derrière, quelques autres excellents films que je conseille aussi:

– Juno, Jason Reitman

– No country for old men, des Coen Brothers

– Funny Games US, de Michael Haneke

– Mesrine (les deux parties), Jean-Francois Richet

Les deux films les plus drôles?

– Tropic Thunder, de Ben Stiller

– Step Brothers, de Adam McKay

Les deux films d’horreur les plus sympas?

– Eden Lake, de James Watkins

– The Ruins, de Carter Smith

Le plus étonnement bien foutu?

– Go Fast, de Olivier Van Hoofstadt

– Felon, de Ric Roman Waugh

Et puis deux films différents et pas trop connus, qui valent le détour

– Son of Rambow, de Garth Jennings

– Charlie Bartlett, de Jon Poll

Enfin, ce que je n’ai pas vu, et pourtant je sens que …

Le Premier jour du reste de ta vie, Deux jours à tuer, Valse avec Bachir, Le Bon, la brute et le cinglé, L’orphelinat, JCVD

Et par rapport aux films attendus?

Début 2008, voici ce que je disais.

Wall-E, Juno, Mesrine, Into the Wild, There will be blood, The Dark Knight, n’ont clairement pas déçu, ce sont même les meilleurs films de l’année.

The Ruins était effectivement la bonne petite surprise.

J’ai bien aimé le retour d’Indiana (même si le film n’est pas un chef d’oeuvre), idem pour MR-73 avec un Auteuil magistral (même si toute la fin du film n’est pas réussie).

Le Richard Kelly, le Kaufman, le Spike Jonze, le Soderbergh, le Bryan Singer ne sont pas encore sortis, ce sera pour 2009. On sait déjà que le Curious Case de David Fincher est une réussite, sur nos écrans début 2009.

Par contre, j’avais mal vu pour Vantage Point (pas top). Et puis ceux qui sont bien, mais un peu en deçà de ce qu’ils auraient pû être: Darjeeling Liimited, Body of Lies, ou encore Paris de Klapisch. Bien, voir très bien, mais pas exceptionnel.

