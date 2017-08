Le top des films 2017 (à fin juillet)

Les « pas encore vus »

Moonlight, 20th Century Women, The edge of seventeen, Aurore, Les fantômes d’Ismaël, Their finest, Marie-Francine, The Wall, L’amant double, The Autopsy of Jane Doe, Prevenge, It comes at night, La fille de Brest, Baby Driver, Atomic Blonde, 120 Battements par Minute

Le top 2017

Dunkirk, bande-annonce

La La land, bande-annonce

Brimstone, bande-annonce

Nocturnal Animals, bande-annonce

The Lost City of Z, bande-annonce

Grave, bande-annonce

American Honey, bande-annonce

The girl with all the gifts, bande-annonce

Manchester by the sea, bande-annonce

Get Out, bande-annonce

Lion, bande-annonce

Logan, bande-annonce

Patients, bande-annonce

War for the Planet of the Apes, bande-annonce

Mentions honorables

Miss Sloane, bande-annonce

The founder, bande-annonce

The Defiant Ones, bande-annonce

Weiner, bande-annonce, « documentaire sur la campagne d’Anthony Weiner pour l’élection municipale de New York en 2013. Ne sortira certainement pas sur nos écrans. 96% Sur Rotten Tomatoes, un documentaire fantastique sur une descente aux enfers. Sans compter les effets direct et indirects sur la campagne d’Hilary par l’intermédiaire de son épouse, Huma Abedin »

Rock’n Roll, bande-annonce, « Même si cela part en couilles sur la fin (bonne idée mal utilisée), tout le reste du film est une vraie réussite! »

The Wizard of lies, bande-annonce

Get me Roger Stone, bande-annonce

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, bande-annonce

Monsieur et Madame Adelman, bande-annonce

