Le top des films (à fin mai 2017)

Les « pas encore vus »

Jackie, Moonlight, Seuls, 20th Century Women, T2: Trainspotting, Chez nous, La confession, Rock’n Roll, Patients, Life, The edge of seventeen, Wrong elements, Aurore, The Zookeeper’s Wife, Alien: Covenant, Rodin, Les fantômes d’Ismaël, Their finest, Marie-Françine, The Wall, L’amant double, The Autopsy of Jane Doe, John Wick 2, Prevenge

Le top 2017

La La land, bande-annonce

Brimstone, bande-annonce

Nocturnal Animals, bande-annonce

The Lost City of Z, bande-annonce

Grave, bande-annonce

American Honey, bande-annonce

The girl with all the gifts, bande-annonce

Manchester by the sea, bande-annonce

Get Out, bande-annonce

Lion, bande-annonce

Logan, bande-annonce

Mentions honorables

Miss Sloane, bande-annonce

The founder, bande-annonce

Weiner, bande-annonce, « documentaire sur la campagne d'Anthony Weiner pour l'élection municipale de New York en 2013. Ne sortira certainement pas sur nos écrans. 96% Sur Rotten Tomatoes, un documentaire fantastique sur une descente aux enfers. Sans compter les effets direct et indirects sur la campagne d'Hilary par l'intermédiaire de son épouse, Huma Abedin »

The Wizard of lies, bande-annonce

Get me Roger Stone, bande-annonce

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, bande-annonce

