Le top des films 2015 à fin janvier

Premier top de 2015, … il est court, certes, mais déjà fort intéressant.

Pas encore vus: La famille bélier, Relatos Salvajes,

1/ The Theory of Everything, bande-annonce, score 8/10, « Difficile de passer outre la brillante interprétation d’Eddie Redmayne, déjà assez magnétique dans ses autres rôles d’ailleurs. »

2/ Birdman, bande-annonce, score 7,5/10, « top acteurs, brillant techniquement mais je dois avouer ne pas être complètement rentré dans tous les éléments de l’histoire »

3/ The Imitation Game, bande-annonce, score 7/10, « L’histoire du gars qui invente l’ordinateur et sauve 14 millions de vie, tout cela avant ses 40 ans … Ça va quoi :-) »

4/ Turist, bande-annonce, score 7/10, « La première surprise de 2015. Même si le film avait buzzé au point d’être pressenti pour les Oscars du Meilleur film étranger. C’est un ovni. »

A venir en février

What we do in shadows, bande-annonce

Big Hero, bande-annonce

Jupiter Ascending, bande-annonce

A Most violent year, bande-annonce

Kingsman, bande-annonce

Whiplash, bande-annonce

Foxcatcher, bande-annonce

American Sniper, bande-annonce

Inherent Vice, bande-annonce

Reality, bande-annonce

Big eyes, bande-annonce