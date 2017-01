Les films attendus en 2015

Un peu brut de décoffrage, les films les plus attendus (par moi en tout cas) en 2015. Une belle année en perspective ….

Janvier

The Theory of Everything, bande-annonce, score 8/10, « Difficile de passer outre la brillante interprétation d’Eddie Redmayne, déjà assez magnétique dans les Piliers de la terre. »

The Imitation Game, bande-annonce, score 7/10, « L’histoire du gars qui invente l’ordinateur et sauve 14 millions de vie, tout cela avant ses 40 ans … Ça va quoi :-) »

Birdman, bande-annonce, score 7,5/10, « top acteurs, brillant techniquement mais je dois avouer ne pas être complètement rentré dans tous les éléments de l’histoire »

Février

What we do in shadows, bande-annonce, +

Big Hero, bande-annonce, score 7/10, « Même si Big Hero n’est pas une chef d’oeuvre, cela reste un super chouette dessin (très bien) animé, plein de punch, fun, avec un Big Hero qu’on voudrait avoir chez soi, mais d’autres personnages un peu moins réussi. «

Jupiter Ascending, bande-annonce, +

A Most violent year, bande-annonce, score 8/10, « Première vraie claque de 2015. J.C. Chandor, 3 films, 3 très bons films. Le plus impressionnant, c’est la précision de la mise en scène. Chaque scène est parfaite, réfléchie, maîtrisée. Quand je pense qu’il est déjà occupé sur son prochain film, à propos de Deepwater Horizon … «

Kingsman, bande-annonce, ++

Whiplash, bande-annonce, score 7,5/10, « Retenez ce nom: Damien Chazelle. Il était déjà auteur du scénario sympa de Grand Piano. Mais là, avec Whiplash, il fait un bond chez les grands. Si ce n’est peut-être pas une chef d’oeuvre, c’est quand même d’un incroyable maîtrise pour une premier film. A la fois le scénario (simple mais efficace), la mise en scène très inspirée, la direction d’acteurs parfaite Un « petit » film, parfaitement maîtrisé. Quel plaisir! »

Foxcatcher, bande-annonce, score 7/10, « grandes prestations, étonnante histoire »

American Sniper, bande-annonce, score 6,5/10, « il y avait de quoi faire un film stressant ou un film psychologique. Au final ce n’est aucun des deux. Dommage. Aura-t-on encore un jour un Mystic River de la part d’Eastwood? »

Inherent Vice, bande-annonce, +

Reality, bande-annonce, +

Big eyes, bande-annonce, +

Mars

Chappie, bande-annonce, ++

Wild, bande-annonce, +

Selma, bande-annonce, +

The gunman, bande-annonce, +

Blackhat, bande-annonce, ++

A second chance, bande-annonce, ++

Good kill, bande-annonce, +

Project Almanac, bande-annonce, +

Avril-Mai

It follows, bande-annonce, +

In the Heart of the Sea, bande-annonce, +

Furious 7, bande-annonce, +

Get hard, bande-annonce, +

Avengers: Age of Ultron, bande-annonce, -, « je ne l’attends pas, mais je le mets car tout le monde l’attend »

Still Alice, bande-annonce, score 7/10, « pour un drame, c’est une drame. Et Julianne Moore est juste parfaite. »

Eté 2015

Ted 2, bande-annonce, +

Mad Max: Fury Road, bande-annonce, ++

Entourage, bande-annonce, ++

Tomorrowland, bande-annonce, +++

Ex Machina, bande-annonce, ++

Terminator Genisys, bande-annonce, -, « la bande-annonce est catastrophique, comme Avengers, c’est attendu, mais pas par moi »

Jurassic World, bande-annonce, +

Inside out, bande-annonce, ++

Pixels, bande-annonce, +

A Walk in the woods, bande-annonce, +

The Man From U.N.C.L.E., bande-annonce, +

Ant-Man, bande-annonce, ++

The Visit, bande-annonce, +

Trainwreck, bande-annonce, +

Fantastic Four, bande-annonce, +

Fin 2015

The Walk, bande-annonce, +

The Jungle Book, bande-annonce, ++

The Good Dinosaur, bande-annonce, +

Black Mass, bande-annonce, ++

The Little Prince, bande-annonce, +

Viktor Frankenstein, bande-annonce, +

Midnight Special, bande-annonce, +++, « Le nouveau Jeff Nichols (Mud, Take Shelter) … argh »

The Martian, bande-annonce, +++

Spectre, bande-annonce, +++

Untitled Steven Spielberg Cold War Spy Thriller, bande-annonce, ++

Star Wars: Episode VII – The Force Awakens, bande-annonce, +++

Mission: Impossible 5, bande-annonce, ++

The Hateful Eight, bande-annonce, +++

Sicario, bande-annonce, ++

Probablement 2015

Knight of cups, bande-annonce, +++

While we’re young, bande-annonce, +

The green inferno, bande-annonce, ++

Crimson Peak, bande-annonce, ++

Jane Got A Gun, bande-annonce, +

Southpaw, bande-annonce, +

Silence, bande-annonce, +

That’s What I’m Talking About, bande-annonce, +

Sea of Trees, bande-annonce, +

The Revenant, bande-annonce, +++

Green Room, bande-annonce, +